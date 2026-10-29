RFK JR. KEYNOTES DES MOINES MAHA RALLY

CLEANING UP IOWA WATER, GROWING FOOD FOR HUMAN CONSUMPTION AND FORBIDDING VACCINE MANDATES WERE MAJOR THEMES AT WEDNESDAY NIGHT’S MAKE AMERICAN HEALTHY AGAIN RALLY IN SUBURBAN DES MOINES.
U-S HEALTH AND HUMAN SERVICES SECRETARY ROBERT F. KENNEDY, JUNIOR, THE LEADER OF THE MAHA MOVEMENT, WAS THE KEYNOTE SPEAKER.
MAHA1 OC………THE SOILS.” :08
KENNEDY HAS BEEN A VOCAL CRITIC OF GLYPHOSATE (GLY-FO-SAYT), A WIDELY USED FARM CHEMICAL.
MAHA2 OC……….OR ANYBODY ELSE. :12
REPUBLICAN CANDIDATE FOR GOVERNOR ZACH LAHN WAS THE FIRST CANDIDATE ENDORSED BY THE MAHA POLITICAL ACTION COMMITTEE THIS YEAR.
HE SPOKE AT THE EVENT:
MAHA3 OC………REST OF THE COUNTRY.” :13
LAHN SAYS ADDRESSING IOWA’S WATER QUALITY AND THE STATE’S CANCER CRISIS AND PROMOTING HEALTHY FOOD IN SCHOOL LUNCHES ARE ALL PRO-LIFE ISSUES.
A SMALL GROUP GATHERED OUTSIDE IN THE PARKING EFFORTS TO PROTEST EFFORTS TO GET RID OF VACCINE MANDATES AND POINTED TO THE 40 CASES OF MEASLES THAT HAVE BEEN CONFIRMED IN IOWA SO FAR THIS YEAR – FOUR TIMES AS MANY AS LAST YEAR.
RADIO IOWA