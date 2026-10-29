POCAHONTAS, IOWA MAN SENTENCED TO OVER 20 YEARS IN PRISON

A POCAHONTAS, IOWA MAN HAS BEEN SENTENCED TO NEARLY 22 YEARS IN PRISON ON FEDERAL DRUG CHARGES.
47-YEAR-OLD JORDAN MEFFERD WAS SENTENCED THIS WEEK TO SERVE 262 MONTHS’ IMPRISONMENT.
MEFFERD WAS SENTENCED AFTER HE PLED GUILTY TO ONE COUNT OF CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE, FOUR COUNTS OF DISTRIBUTING METH, ONE COUNT OF POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE METH, AND ONE COUNT OF POSSESSION OF A FIREARM BY A PROHIBITED PERSON.
EVIDENCE AT THE PLEA AND SENTENCING HEARINGS SHOWED THAT FROM JULY 2024 THROUGH SEPTEMBER 2025, MEFFERD CONSPIRED WITH OTHERS TO DISTRIBUTE AT LEAST THREE POUNDS OF METH IN THE WEBSTER COUNTY, IOWA AREA.
OFFICERS HAD EXECUTED A SEARCH WARRANT OF MEFFERD’S PERSON AND RESIDENCE AND SEIZED A SMALL AMOUNT OF METHAMPHETAMINE, OVER $9600 IN CASH, FOUR FIREARMS, AND AMMUNITION.
MEFFERD IS PROHIBITED FROM POSSESSING ANY FIREARM DUE TO HIS NUMMEROUS PREVIOUS FELONY CONVICTIONS.
HE WAS SENTENCED IN SIOUX CITY FEDERAL COURT.