JUNIOR LEAGUE DONATES DISCOVERY DOG TO PUBLIC MUSEUM

THE JUNIOR LEAGUE OF SIOUX CITY’S ICONIC DISCOVERY DOG, PART OF THE CITY’S MEMORABLE PUBLIC ART TRADITION CREATED OVER 20 YEARS AGO, NOW HAS A NEW HOME.
THE JUNIOR LEAGUE DOG HAS BEEN DONATED TO THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM.
HELENA POTASH WAS ON THE ORIGINAL DISCOVERY DOG COMMITTEE BACK IN 2004 THAT WAS PART OF THE SIOUX CITY ART CENTER’S PROJECT TO HAVE THEME PAINTED NEWFOUNDLAND DOGS PLACED AROUND THE METRO AREA:
SHE CAME UP WITH THE NAME AND THEME FOR THE DOG:
HELENA OC…….COME SHOPPING. :22
POTASH SAYS PAINTING THE LARGE SCULPTED DOG HAD ITS CHALLENGES:
HELENA1 OC……..WE WERE PIONEERS. :22
SHE FEELS ITS APPROPRIATE THAT THE DOG IS BEING DONATED TO THE PUBLIC MUSEUM AS JUNIOR LEAGUE HAD AN IMPORTANT ROLE IN THE MUSEUM’S PREVIOUS HOME IN THE PEIRCE MANSION:
HELENA2 OC…….AT THE MUSEUM. :20
MAXINE WAS FIRST DISPLAYED AT THE ART CENTER WITH SEVERAL OTHER DOGS PAINTED BY LOCAL ORGANIZATIONS.
SOME WERE LATER AUCTIONED OFF BUT MAXINE ENDED UP AT THE DISCOVERY SHOP AND NOW HAS A NEW HOME AT THE PUBLIC MUSEUM.