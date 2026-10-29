BIRD EXPLAINS DETAILS OF DOLLAR GENERAL LAWSUIT

IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD JOINED WITH 19 OTHER STATES AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION RECENTLY IN SUING THE DOLLAR GENERAL CORPORATION.
BIRD SAYS THE COMPLAINT ACCUSES THE COMPANY OF MISLABELING PRICES AND OVERCHARGING CUSTOMERS:
DOLLAR1 OC……..TO DO THAT. :14
BIRD SAYS THE PRICING PROBLEM ISN’T WITH THE STORE EMPLOYEES:
DOLLAR2 OC……..ALLOWED TO HAPPEN. :12
BIRD SAYS HER CONSUMER PROTECTION OFFICE RECEIVED CUSTOMER COMPLAINTS ABOUT THE OVERCHARGING:
DOLLAR3 OC…..NOT GETTING OVERCHARGED. :16
THE SUIT ALLEGES THE RETAILER HAS ENGAGED IN LONG RUNNING DECEPTIVE PRICING PRACTICES.
NEBRASKA IS ONE OF THE 20 STATES JOINING IN THE LAWSUIT.
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