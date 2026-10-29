BERTRAND TOUTS NEW LOW BIDS FOR WASTEWATER PLANT

A NEW BID PACKAGE FOR SIOUX CITY’S WASTEWATER TREATMENT PLANT RENOVATIONS WAS OPENED THURSDAY, AND THE APPARENT WINNING BID CAME IN WELL BELOW THE ORIGINAL BID NUMBER OF $475 MILLION.
CITY COUNCILMAN RICK BERTRAND SAYS THAT WILL SAVE TAXPAYERS JUST OVER $183 MILLION DOLLARS:
WASTEBID1 OC………FOR SIOUX CITY TODAY. :16
BERTRAND WAS AMONG THOSE WHO CHALLENGED THE ORIGINAL BID OF $475 MILLION FOR THE PROJECT:
WASTEBID2 OC……..FOR THE TAXPAYERS. :18
HE LED THE EFFORT THAT FORCED THE CANCELLATION OF THE ORIGINAL KIEWIT CONTRACT.
THE THREE NEW BIDS WERE ALL MUCH LOWER THAN THE ORIGINAL BID:
WASTEBID3 OC………BUSINESS AS USUAL. :20
HE SAYS THE CITY COUNCIL WILL SOON VOTE ON THE NEW BID PROPOSAL:
WASTEBID4 OC…….GREAT FIRST STEP. :16
BERTRAND THANKED CITY MANAGER MIKE COLLETTE, PUBLIC WORKS DIRECTOR TOM PINGLE, CITY STAFF AND HIS FELLOW COUNCIL MEMBERS FOR CHALLENGING THE STATUS QUO.