TRUMP TO RETURN TO IOWA NOVEMBER 1ST

PRESIDENT DONALD TRUMP RETURNS TO IOWA THIS WEEKEND FOR ANOTHER RALLY TO SUPPORT IOWA CONGRESSIONAL AND STATE CANDIDATES.
THE PRESIDENT WILL SPEAK IN DUBUQUE AT THE FIVE FLAGS EVENTS CENTER THIS SUNDAY AFTERNOON, NOVEMBER 1ST, AT 3PM.
THE DOORS TO THE EVENT WILL OPEN AT 11:30 A.M. WITH THE PROGRAM STARTING AT 1:30 P.M.
THE PROGRAM IS LIKELY TO BE SIMILAR TO TRUMP’S APPEARANCE IN SIOUX CITY AT SIOUX GATEWAY AIRPORT LAST THURSDAY NIGHT.
THOSE WISHING TO ATTEND MAY REGISTER FOR TICKETS THROUGH THE IOWA REPUBLICAN PARTY WEBSITE.
KSCJ file photo