TRENCH COLLAPSE CLAIMS ONE LIFE IN LAWTON

THE LAWTON FIRE DEPARTMENT HAS CONFIRMED THAT A MAN DIED IN A TRENCH COLLAPSE ALONG THE 1700 BLOCK OF HIGHWAY 20 TUESDAY NIGHT IN LAWTON.
THE LAWTON COMMUNITY FIRE DEPARTMENT AND E-M-S WERE DISPATCHED AT 9:24 PM FOR A REPORT OF AN INJURED PARTY DUE TO A TRENCH COLLAPSE.
MUTUAL AID WAS IMMEDIATELY REQUESTED FROM THE WOODBURY COUNTY SHERRIFF, SERGEANT BLUFF FIRE AND SIOUX CITY FIRE RESCUE TO ASSIST.
FIRST RESPONDERS FOUND AN ADULT MALE WHO WAS TRAPPED, AND DESPITE THE EFFORTS OF THE RESCUERS, THE VICTIM WAS PRONOUNCED DECEASED.
NO OTHER DETAILS ARE BEING RELEASED ABOUT THE INCIDENT, INCLUDING THE NAME OF THE MALE VICTIM.