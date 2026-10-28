PEIRCE MANSION TO WELCOME TRICK OR TREATERS

SATURDAY IS HALLOWEEN AND ONE OF THE POPULAR AND HISTORIC SITES ON SIOUX CITY’S NORTHSIDE WILL ONCE AGAIN BE WELCOMING YOUNG TRICK OR TREATERS TO THE DOORWAY FOR CANDY.
STEVE HANSEN, DIRECTOR OF THE CITY’S PUBLIC MUSEUM FACILITIES, SAYS THE HISTORIC PEIRCE MANSION AT 2901 JACKSON STREET WILL HAVE THE PORCH LIGHT WITH VOLUNTEERS AND STAFF HANDING OUT TREATS:
TREAT1 OC…….VERY POSSIBLE. :13
HANSEN SAYS A LOT OF PEOPLE WITH THEIR CHILDREN ARE EXPECTED TO STOP BY THE MANSION SATURDAY EVENING:
TREAT2 OC…PLACE TO BE. :11
BECAUSE OF THE LARGE EXPECTED TURNOUT, THE PEIRCE MANSION IS NOT OPEN TO TOUR ON HALLOWEEN NIGHT.
HANSEN SAYS THEY WILL HAVE AN OPEN HOUSE AT THE VICTORIAN STYLE MANSION, WHICH WAS BUILT IN 1893, LATER IN THE FALL.
KSCJ file photo