HINSON REFUTES CAMPAIGN ATTACK ADS

REPUBLICAN U.S. SENATE CANDIDATE ASHLEY HINSON IS CONTINUING HER CAMPAIGN AROUND IOWA INCLUDING A STOP IN SIOUX CENTER TUESDAY EVENING.
HINSON CALLS IT HER “FIGHTING FOR IOWA” TOUR:
HINSON5 OC…..IN WASHINGTON D.C. :21
HINSON CURRENTLY SERVES IN THE U.S. HOUSE, AND SHE IS OPPOSED BY DEMOCRAT AND STATE REPRESENTATIVE JOSH TUREK IN THE BATTLE TO WIN THE U.S. SENATE SEAT BEING VACATED BY JONI ERNST.
THE CAMPAIGN HAS BEEN MARRED BY ACCUSATORY POLITICAL ADS WHICH HINSON SAYS FALSELY ACCUSE HER OF THINGS SHE IS EXPLAINING TO VOTERS AT HER CAMPAIGN STOPS:
HINSON6 OC……SOME OF THAT. :12
HINSON EXPLAINED ONE AD GROUP IN PARTICULAR THAT ACCUSES HER OF MAKING MILLIONS OF DOLLARS THROUGH STOCK MARKET TRADING:
HINSON7 OC……….SO I DON’T TRADE STOCKS. :26
SHE SAYS HER HUSBAND BUILT AND SOLD A SUCCESSFUL BUSINESS IN MARCH OF 2021.
HINSON SAYS THEIR NET WORTH DID GO UP AT THAT TIME, AND HER HUSBAND RECEIVED PRIVATE STOCK, WHICH YOU CANNOT TRADE, AND RECEIVED A CHECK:
HINSON 8 OC……ME AND MY FAMILY. :18
HINSON SAYS TUREK’S ADS ARE ALSO MISREPRESENTING HIS RECORD IN THE IOWA LEGISLATURE:
HINSON9 OC…….ACTUALLY SUPPORTS. :18
HINSON SAYS SHE IS TALKING ABOUT IT TO CLEAR UP THE ADS AND TO SHOW TUREK IS TOO LIBERAL FOR IOWA.
KSCJ FILE PHOTO