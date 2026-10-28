GOVERNOR STEER SHOW RAISES RECORD FUNDS FOR RONALD MCDONALD HOUSES

SIOUX CITY’S RONALD MCDONALD HOUSE HAD A CEREMONIAL CHECK PRESENTATION AND CELEBRATION OF THE SUCCESS OF THIS YEAR’S ANNUAL GOVERNOR’S CHARITY STEER SHOW AT THE IOWA STATE FAIR THIS SUMMER.
AREA YOUTH WHO COMPETED IN THE EVENT PRESENTED THE CHECK TO CHRISTY BATIEN CLARK, THE DIRECTOR OF THE LOCAL RONALD MCDONALD HOUSE.
THE HOUSES IN SIOUX CITY, IOWA CITY AND DES MOINES SHARE THE CHECK, A RECORD BREAKING $527,000, FROM THE IOWA CATTLEMEN’S ASSOCIATION AND THE IOWA BEEF INDUSTRY COUNCIL:
MCDHOUSE1 OC…….HOUSE IS HERE. :18
TWENTY-FIVE SPONSORS, YOUTH PARTICIPANTS, AND LOCAL CELEBRITIES WORK IN TEAMS TO RAISE MONEY THROUGH DONATIONS, AND THEN EXHIBIT AND SELL THEIR STEER AT A LIVE AUCTION WITH ALL PROCEEDS GOING TO THE THREE INDEPENDENT RONALD MCDONALD HOUSES OF IOWA:
MCDHOUSE2 OC………IT AUCTIONS FOR. :19
THIS YEAR NORTHWEST IOWA HAD THE GRAND CHAMPION AND THE 3RD PLACE WINNERS, THE FIRST TIME AREA STEERS TOOK TWO OF THE TOP THREE SPOTS.
KAYLE ENGLIN’S STEER, NORM FROM ORANGE CITY WAS CHOSEN AS GRAND CHAMPION AND KAYLE WAS ALSO HONORED WITH THE COMMUNITY HERO AWARD AS THE YOUTH EXHIBITOR WHO GOES ABOVE AND BEYOND COLLECTING NON-MONETARY DONATIONS AND CREATING EVENT AWARENESS:
HE PUT A LOT OF WORK INTO PREPARING HIS STEER OVER THE PAST YEAR:
MCDHOUSE3 OC………TO HELP ME. :18
GOVERNOR KIM REYNOLDS WAS HIS CELEBRITY PARTNER SHOWING NORM AT THE STATE FAIR.
JASE PLENDL OF KINGSLEY TOOK 3RD PLACE OVERALL:
MCDHOUSE4 OC……..ONE STEER ALONE. :16
ENGLIN AND PLENDL AND OTHER YOUTH ALSO PUT TOGETHER LUNCHES AT THE HOUSE FOR LOCAL FAMILIES WHO HAVE CHILDREN HOSPITALIZED IN THE SIOUXLAND AREA.
SINCE THE INCEPTION OF THE EVENT IN 1983, MORE THAN $6 MILLION HAS BEEN RAISED FOR IOWA’S RONALD MCDONALD HOUSES.