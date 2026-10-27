UNITED CENTER BUSINESSES COMPETE TO HELP SIOUXLAND UNITED WAY

THE BUSINESSES OF THE UNITED CENTER IN DOWNTOWN SIOUX CITY JOINED TOGETHER TUESDAY TO BRING AWARENESS TO THE UNITED WAY OF SIOUXLAND WHILE HAVING A FUN COMPETITION AT THE SAME TIME.
SYDNEY MCMANAMY OF UNITED REAL ESTATE SOLUTIONS KEPT SCORE AS THE BUSINESSES FACED OFF IN A CORNHOLE BAGS TOURNAMENT:
SYDNEY1 OC……UNITED WAY MISSION. :22
THE LEADERS OF THESE ORGANIZATIONS HAVE ADDED THIS EXTRA INCENTIVE FOR EMPLOYEES CONSIDERING DONATIONS TO THE UNITED WAY OF SIOUXLAND:
SYDNEY2 OC…….OVER THE YEARS. :11.
BAIRD WEALTH MANAGEMENT, CMBA ARCHITECTS AND NICHOLS, RISE AND COMPANY JOINED UNITED REAL ESTATE SOLUTIONS IN THE COMPETITION TO WRAP UP THEIR UNITED WAY CAMPAIGNS FOR THE YEAR.
MCMANAMY’S PARENTS, KEVIN AND KRISTIE, CHAIRED THE UNITED WAY CAMAPIGN A COUPLE OF YEARS AGO:
SYDNEY3 OC……..IN THEIR PROGRAM. :17
A SOUP LUNCH WAS PROVIDE IN THE UNITED CENTER LOBBY FOR A FREE WILL UNITED WAY DONATION FOR GUESTS ATTENDING THIS YEAR’S EVENT.