LIFELIGHT FESTIVAL EVENT TO BE HELD IN SIOUX CITY

LIFELIGHT, A NONPROFIT EVANGELISTIC MINISTRY BASED IN SIOUX FALLS, ANNOUNCED TUESDAY THEIR PLAN TO BRING AN ALL-DAY FREE FESTIVAL TO SIOUX CITY NEXT SUMMER TO THE TYSON VENTS CENTER.
LIFELIGHT C-E-O AND EVANGELIST JOSH BREWER SAYS THE EVENT IS PLANNED FOR AUGUST 14TH WITH ONE MAIN PURPOSE:
LIFELIGHT1 OC……. COMMUNITY OF SIOUX CITY. :18
BREWER SAYS IT WILL BE A DAY OF MUSIC AND FUN WITH A MAIN STAGE WITH ARTISTS AND SPEAKERS, A CHILDREN’S AREA WITH INFLATABLES, AND MORE:
LIFELIGHT2 OC……….TO NOT COME. :23
MAYOR BOB SCOTT RECENTLY ATTENDED A LIFELIGHT FESTIVAL IN SIOUX FALLS:
LIFELIGHT3 OC……..NEXT YEAR. :19
BREWER SAYS THE FESTIVAL IS BEING DEVELOPED WITH SEVERAL LOCAL CHURCHES AND COMMUNITY LEADERS:
LIFELIGHT4 OC…….. ALL WALKS OF LIFE. :09
LIFELIGHT WILL PARTNER WITH CONVOY OF HOPE AND OTHER LOCAL ORGANIZATIONS AND MINISTRIES TO PROVIDE FREE SUPPLIES AND RESOURCES FOR PEOPLE OF ALL AGES.
MUSICAL ARTISTS WILL BE ANNOUNCED AFTER AGREEMENTS ARE FINALIZED.
YOU MAY FIND OUT MORE ONLINE AT LIFELIGHT.ORG/SIOUX-CITY.