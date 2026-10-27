IOWA & NEBRASKA FILE SUIT AGAINST DOLLAR GENERAL

IOWA AND NEBRASKA HAVE JOINED 18 OTHER STATES AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION IN A LAWSUIT AGAINST THE DOLLAR GENERAL CORPORATION.
THE COMPLAINT ACCUSES THE COMPANY OF MISLABELING PRICES AND OVERCHARGING CUSTOMERS WITH HIGHER PRICES AT THE REGISTER THAN THE PRICES DISPLAYED ON THEIR SHELVES.
THE COMPLAINT SAYS DOLLAR GENERAL RECEIVED TENS OF THOUSANDS OF CUSTOMER COMPLAINTS ACROSS THE COUNTRY ABOUT OVERCHARGING, YET FAILED TO ADEQUATELY ADDRESS THE PROBLEM.
THE SUIT ALLEGES THE RETAILER HAS ENGAGED IN LONG RUNNING DECEPTIVE PRICING PRACTICES COSTING CUSTOMERS MILLIONS OF DOLLARS.