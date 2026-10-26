TYLER BROCK NAMED NEW SIOUXLAND DISTRICT HEALTH DIRECTOR

TYLER BROCK WILL BECOME THE NEW HEALTH DIRECTOR OF SIOUXLAND DISTRICT HEALTH IN JANUARY.
BROCK, WHO CURRENTLY SERVES AS DEPUTY DIRECTOR, WAS APPROVED BY THE SIOUXLAND DISTRICT BOARD OF HEALTH AT A SPECIAL MEETING ON OCTOBER 23.
BROCK HAS BEEN EMPLOYED IN THE SIOUXLAND DISTRICT HEALTH DEPARTMENT SINCE 1997, AND HAS LED THE PUBLIC HEALTH EMERGENCY PLANNING AND RESPONSE WORK FOR WOODBURY COUNTY, ALONG WITH COORDINATING EFFORTS ACROSS 10 COUNTIES IN NORTHWEST IOWA.
HE WAS SELECTED FROM A FIELD OF 17 APPLICANTS FOLLOWING A NATIONAL SEARCH.
TYLER BROCK WILL SUCCEED CURRENT DIRECTOR KEVIN GRIEME, WHO RETIRES AS HEALTH DIRECTOR ON JANUARY 15, 2027.