SOUTH DAKOTA RECEIVES $9 MILLION FROM META PLATFORMS SETTLEMENT

ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY SAYS SOUTH DAKOTA HAS RECEIVED THE FIRST $9 MILLION FROM META PLATFORMS AS PART OF THE STATE’S $52 MILLION SHARE SETTLEMENT WITH THE COMPANY.
HE SAYS THE STATE LEGISLATURE NOW HAS THIS OPPORTUNITY TO PUT THESE FUNDS TO WORK IN THE WAY IT FEELS WILL BEST SERVE SOUTH DAKOTA, AND HE URGES IT TO FOCUS ON IMPROVING AND STRENGTHENING EDUCATION IN THE STATE.
SOUTH DAKOTA’S SHARE OF THE SETTLEMENT, TO BE PAID OUT DURING THE NEXT 10 YEARS, COULD GROW TO OVER $73 MILLION DOLLARS, UPON CERTAIN CONDITIONS.
THE STATE’S SHARE WILL BE PLACED INTO THE ATTORNEY GENERAL’S CONSUMER PROTECTION FUND UNTIL THE STATE LEGISLATURE DECIDES HOW TO ALLOCATE THE MONEY.
ATTORNEYS GENERAL FROM 42 STATES SUED META ALLEGING THAT THE COMPANY HAD DESIGNED ITS PLATFORMS WITH ADDICTIVE FEATURES THAT KNOWINGLY EXPOSED YOUNG USERS TO SERIOUS MENTAL HARM.
THE SETTLEMENT ALSO CALLS FOR META TO IMPLEMENT A SERIES OF SAFETY FEATURES ON INSTAGRAM AND FACEBOOK TO ENHANCE ONLINE SECURITY FOR CHILDREN.