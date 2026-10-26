SIOUX CITY MAN DIES IN EASTERN NEBRASKA ACCIDENT

A SIOUX CITY MAN HAS DIED FROM INJURIES SUFFERED WHEN HE WAS STRUCK BY TWO VEHICLES WHILE WALKING SATURDAY NIGHT ON A ROADWAY NEAR FREMONT, NEBRASKA.
THE DODGE COUNTY SHERIFF SAYS 43-YEAR-OLD DAMON CLARAMBEAU WAS WALKING WESTBOUND IN THE WESTBOUND LANE OF HIGHWAY 30 EAST OF FREMONT AROUND 10:45 P.M.
INVESTIGATORS SAY CLARAMBEAU WAS STRUCK BY A VEHICLE TRAVELING IN THE SAME DIRECTION.
THAT IMPACT SENT CLARAMBEAU INTO THE EASTBOUND LANE, WHERE HE WAS STRUCK BY AN ONCOMING SECOND VEHICLE THAT WAS DRIVEN BY A JUVENILE.
CLARAMBEAU WAS PRONOUNCED DECEASED AT THE SCENE BY FIRST RESPONDERS.,
NO ONE IN EITHER VEHICLE WAS INJURED.
AUTHORITIES SAY THE ACCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.
THE NEBRASKA STATE PATROL ASSISTED IN THE INCIDENT RESPONSE
File photo