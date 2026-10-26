ONE WEEK LEFT FOR IOWA EARLY VOTING

EARLY VOTING WILL CLOSE IN ONE WEEK IN IOWA.
SO FAR, MORE THAN 265-THOUSAND IOWANS HAVE VOTED THROUGH EARLY IN-PERSON VOTING OR RETURNING THEIR MAIL-IN BALLOTS.
THAT’S ABOUT NINE-PERCENT OF THE TWO-POINT-ONE-MILLION REGISTERED VOTERS IN THE STATE.
EARLY IN-PERSON VOTING WILL BE AVAILABLE STATEWIDE MONDAY THROUGH FRIDAY UNTIL NOVEMBER 2.
WOODBURY COUNTY AUDITOR MICHELLE SKAFF SAYS HERE IN SIOUX CITY, YOU MAY VOTE EARLY ALL WEEK AT TWO DOWNTOWN LOCATIONS:
HOURS1 OC…….AND AT LONG LINES. :11
SKAFF SAYS WITH MORE PEOPLE VOTING IN PERSON EARLY THIS ELECTION, MAIL IN BALLOT REQUESTS WERE DOWN COMPARED TO THE PREVIOUS MIDTERM ELECTION:
HOURS2 OC………TO BE MAILED. :20
ABSENTEE BALLOTS MUST BE RECEIVED BY YOUR COUNTY AUDITOR BEFORE 8 P.M. ON MIDTERM ELECTION DAY, NOVEMBER 3.
KSCJ FILE PHOTO