CITY CENTRE TO HOST TRICK OR TREATING & FAMILY MOVIE

THIS THURSDAY THE CITY CENTRE BEGINS A SERIES OF HOLIDAY EVENTS FOR SIOUXLAND FAMILIES DOWNTOWN WITH A MOVIE AND TRICK OR TREATING.
JEFF CARLSON SAYS THIS IS THE FIRST OF SEVERAL PLANNED EVENTS FROM NOW THROUGH CHRISTMAS:
CARLSON1 OC……..TO EACH BUILDING. :20
THE TRICK-OR-TREAT EVENT RUNS FROM 6 TO 8 P.M. FEATURING LOCAL BUSINESSES HANDING OUT CANDY TO CHILDREN AND FAMILIES.
THE HOCUS POCUS EVENING FILM IS AT 7:30 P.M.
THE MOVIE HAS A FIVE DOLLAR TICKET PRICE WITH A FREE BOX OF POPCORN PROVIDED.
CARLSON SAYS THERE IS A DEMAND TO BRING MOVIES BACK TO DOWNTOWN SIOUX CITY:
CARLSON2 OC…….MORE OF THAT. :14.
CARLSON SAYS THE CITY CENTRE WILL HOST A CHRISTMAS MOVIE SERIES WITH FOUR FAMILY FAVORITES THROUGHOUT THE HOLIDAY SEASON.
IT’S THEIR THIRD YEAR PROVIDING FAMILY MOVIES FOR JUST THE FIVE DOLLAR ADMISSION PER PERSON:
CARLSON3 OC…..THROUGHOUT SIOUX CITY. :19
THEY BEGIN NOVEMBER 29 WITH “HOME ALONE”, DECEMBER 6 IS “THE GRINCH,” “ELF” ON DECEMBER 13, AND “THE POLAR EXPRESS” ON DECEMBER 20.
ALL CHRISTMAS MOVIE SCREENINGS BEGIN AT 2 P.M., WITH DOORS OPENING AT 1 P.M.