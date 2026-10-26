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CITY CENTRE TO HOST TRICK OR TREATING & FAMILY MOVIE

By
Woody Gottburg
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THIS THURSDAY THE CITY CENTRE BEGINS A SERIES OF HOLIDAY EVENTS FOR SIOUXLAND FAMILIES DOWNTOWN WITH A MOVIE AND TRICK OR TREATING.

JEFF CARLSON SAYS THIS IS THE FIRST OF SEVERAL PLANNED EVENTS FROM NOW THROUGH CHRISTMAS:

CARLSON1 OC……..TO EACH BUILDING. :20

THE TRICK-OR-TREAT EVENT RUNS FROM 6 TO 8 P.M. FEATURING LOCAL BUSINESSES HANDING OUT CANDY TO CHILDREN AND FAMILIES.

THE HOCUS POCUS EVENING FILM IS AT 7:30 P.M.

THE MOVIE HAS A FIVE DOLLAR TICKET PRICE WITH A FREE BOX OF POPCORN PROVIDED.

CARLSON SAYS THERE IS A DEMAND TO BRING MOVIES BACK TO DOWNTOWN SIOUX CITY:

CARLSON2 OC…….MORE OF THAT. :14.

CARLSON SAYS THE CITY CENTRE WILL HOST A CHRISTMAS MOVIE SERIES WITH FOUR FAMILY FAVORITES THROUGHOUT THE HOLIDAY SEASON.

IT’S THEIR THIRD YEAR PROVIDING FAMILY MOVIES FOR JUST THE FIVE DOLLAR ADMISSION PER PERSON:

CARLSON3 OC…..THROUGHOUT SIOUX CITY. :19

THEY BEGIN NOVEMBER 29 WITH “HOME ALONE”, DECEMBER 6 IS “THE GRINCH,” “ELF” ON DECEMBER 13, AND “THE POLAR EXPRESS” ON DECEMBER 20.

ALL CHRISTMAS MOVIE SCREENINGS BEGIN AT 2 P.M., WITH DOORS OPENING AT 1 P.M.

 

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