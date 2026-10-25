THUNE SAYS THERE ARE PLENTY OF CHALLENGES AHEAD FOR U.S. SENATE

U.S. SENATOR JOHN THUNE OF SOUTH DAKOTA HAS SERVED AS THE SENATE MAJORITY LEADER SINCE NOVEMBER OF 2024.
THUNE WAS THE KEYNOTE SPEAKER LAST FRIDAY AT THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE INITIATIVE’S ANNUAL LUNCHEON AT THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER..
WHEN ASKED WHAT HAS SURPRISED HIM ABOUT THE LEADERSHIP POST SINCE THAT TIME, HE TOLD THE GROUP OF LOCAL BUSINESS LEADERS THAT HE SPENDS A LOT OF TIME PUTTING OUT FIRES THAT YOU CAN’T REALLY PREPARE FOR:
JOHNTHUNE1 OC……MOST DAYS. :11
THUNE SAYS IT IS A CHALLENGING JOB AS MAJORITY LEADER BECAUSE OF THE STATE OF POLITICS TODAY:
JOHNTHUNE2 OC…….TO THE FRINGE. :31
THUNE HOPES THE SENATE CAN FIND A WAY TO FUNCTION AGAIN WITHOUT THE PARTISANSHIP ON EVERY MAJOR ISSUE.
AT TIMES, ALL THE SENATE DEMOCRATS VOTE OPPOSITE FROM ALL OF THEIR REPUBLICAN COLLEAGUES:
JOHNTHUNE3 OC…….THE FINISH LINE. :23
HE BELIEVES SOCIAL MEDIA IS CONTRIBUTING TO FUEL SOME OF THE STALEMATES:
JOHNTHUNE4 OC….PRESSURE ON THIS ISSUE. :24
THUNE SAYS THAT STALEMATE PREVENTS APPROPRIATION BILLS FROM BEING PASSED AND LEADS TO TEMPORARY GOVERNMENT SHUTDOWNS.
HE SAYS THERE IS GROWING PRESSURE ON BOTH SIDES TO CHANGE THE LONG TIME 60 VOTE RULES TO PREVENT FURTHER SHUTDOWNS FROM HAPPENING.