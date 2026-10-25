SIOUXLAND SOUP KITCHEN ANNOUNCES MAJOR EXPANSION

THE SIOUXLAND SOUP KITCHEN HAS ANNOUNCED PLANS TO EXPAND ITS DINING ROOM AT 717 W. 7TH STREET, ADDING APPROXIMATELY 1,500 SQUARE FEET OF NEW DINING SPACE SO NEIGHBORS CAN SHARE A FREE, HOT MEAL IN A SAFE AND WELCOMING SPACE.
THE $1.1 MILLION PROJECT IS ALREADY 75% FUNDED, INCLUDING A $225,000 IMPACT MATCH GRANT AWARDED TODAY BY MRHD.
SIOUXLAND SOUP KITCHEN IS LAUNCHING THE PUBLIC PHASE OF ITS “MAKE ROOM AT THE TABLE” CAMPAIGN TO RAISE THE REMAINING $275,000.
THE DEMAND FOR MEALS HAS OUTGROWN THE CURRENT DINING ROOM.
SIOUXLAND SOUP KITCHEN SERVED 26,293 MEALS IN 2022 AND 39,894 MEALS IN 2025, AN INCREASE OF 51.7% IN THREE YEARS.
THE NEED HAS CONTINUED IN 2026, WITH ANOTHER 28,274 MEALS SERVED THROUGH SEPTEMBER, MORE THAN 3,100 MEALS PER MONTH.
LYN KLUENDER, EXECUTIVE DIRECTOR OF SIOUXLAND SOUP KITCHEN, SAYS THE NEW DINING AREA WILL CONNECT DIRECTLY TO THE EXISTING DINING ROOM WITHOUT DISRUPTING THE KITCHEN OR OTHER ESSENTIAL OPERATIONS.
CONSTRUCTION IS ANTICIPATED TO BEGIN NEXT SPRING WITH COMPLETION TARGETED FOR OCTOBER OF 2027.