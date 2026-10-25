SIOUX CITY TO HOST MORNINGSIDE AVENUE CORRIDOR STUDY MEETING

SIOUX CITY WILL HOST THEIR SECOND PUBLIC MEETING ON THE MORNINGSIDE AVENUE CORRIDOR STUDY THIS TUESDAY.
THE STUDY IS EVALUATING MORNINGSIDE AVENUE FROM JAY AVENUE TO TRANSIT AVENUE ON THE EAST SIDE OF SIOUX CITY TO IDENTIFY FUTURE
IMPROVEMENTS FOR INCLUSION IN THE CITY’S CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM.
AT THIS MEETING, THE CITY’S PLANNING TEAM WILL PRESENT PRELIMINARY CORRIDOR CONCEPTS SHAPED BY THE PUBLIC’S SUGGESTIONS AND TECHNICAL FINDINGS FROM THE FIRST MEETING EARLIER THIS YEAR.
TOPICS WILL INCLUDE TRAFFIC, PEDESTRIAN AND A-D-A ACCESS, BICYCLE AND TRANSIT ACCOMMODATIONS, UTILITY UPGRADES, AESTHETICS, RIGHT-OF-WAY
CONSIDERATIONS, AND COORDINATION WITH NEARBY BUSINESSES, SCHOOLS, PARKS, AND RESIDENTS.
THE MEETING TAKES PLACE TUESDAY AFTERNOON FROM 4PM UNTIL 5:30PM AT THE MORNINGSIDE BRANCH LIBRARY LOCATED AT 4005 MORNINGSIDE AVENUE.
KSCJ file photo