SIOUX CITY MAN SENTENCED TO PRISON ON FEDERAL DRUG CHARGES

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN SENTENCED TO 15 YEARS IN PRISON ON FEDERAL DRUG CHARGES.
63-YEAR-OLD STEVEN STARKS WAS SENTENCED LAST WEEK FOR CONSPIRACY TO DISTRIBUTE A CONTROLLED SUBSTANCE.
PROSECUTORS SAY STARKS ADMITTED TO TRAFFICKING FIVE TO TEN POUNDS OF METHAMPHETAMINE AND TO ACQUIRING A FIREARM DURING HIS DRUG TRAFFICKING ACTIVITIES AND OBLITERATING THE SERIAL NUMBER ON THE FIREARM.
HIS CRIMINAL HISTORY INCLUDES PREVIOUS CONVICTIONS FOR THEFT, ROBBERY, OBSTRUCTION OF LAW, AND ASSAULT.
STARKS IS BEING HELD IN THE U.S. MARSHAL’S CUSTODY UNTIL HE CAN BE TRANSPORTED TO A FEDERAL PRISON.