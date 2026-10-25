NO INJURIES IN SOUTH SIOUX APARTMENT FIRE

NO INJURIES WERE REPORTED IN A SOUTH SIOUX CITY APARTMENT FIRE SATURDAY AFTERNOON.
SOUTH SIOUX CITY FIREFIGHTERS RESPONDED TO THE REPORTED FIRE NEAR THE INTERSECTION OF F STREET AND 18TH STREET JUST AFTER 4:20 P.M.
FIREFIGHTERS FOUND SMOKE COMING FROM A WINDOW OF A GROUND-FLOOR APARTMENT IN THE TWO-STORY, EIGHT-UNIT APARTMENT BUILDING WHEN THEY ARRIVED.
THEY FOUND AN ACTIVE FIRE IN THE KITCHEN AREA AND QUICKLY EXTINGUISHED IT.
CREWS ALSO SEARCHED THE REMAINING UNITS AND FOUND ALL OCCUPANTS HAD SAFELY EVACUATED THE BUILDING.
THE APARTMENT WHERE THE FIRE ORIGINATED WAS RED-TAGGED AND DEEMED UNINHABITABLE.
TWO ADULT MALES WERE DISPLACED AS A RESULT OF THE FIRE AND ARE RECEIVING ASSISTANCE FROM THE AMERICAN RED CROSS.
RESIDENTS OF THE REMAINING APARTMENTS WERE PERMITTED TO RETURN TO THEIR UNITS.