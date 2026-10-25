FATAL ROLLOVER ACCIDENT NEAR HARTINGTON NEBRASKA

A SINGLE VEHICLE ROLLOVER EARLY SATURDAY MORNING NEAR HARTINGTON, NEBRASKA HAS CLAIMED THE LIFE OF A NORTHEAST NEBRASKA MAN.
THE CEDAR COUNTY SHERIFF SAYS THE ROLLOVER HAPPENED BEFORE 6 A.M. ON 886TH ROAD NEAR THE INTERSECTION OF 565TH AVENUE, ABOUT 4 MILES NORTH AND 2 MILES EAST OF HARTINGTON,
THE SHERIFF SAYS A WESTBOUND PICKUP DRIVEN BY 22-YEAR-OLD CARSON SUDBECK OF HARTINGTON, LEFT THE ROADWAY AND ROLLED INTO A FIELD.
SUDBECK WAS EJECTED FROM THE VEHICLE AND PRONOUNCED DECEASED AT THE SCENE.
AUTHORITIES SAY VEHICLE BELT RESTRAINTS WERE NOT IN USE.
THE CRASH REMAINS UNDER INVESTIGATION BY THE CEDAR COUNTY SHERIFF’S OFFICE.