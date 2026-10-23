WOODBURY COUNTY VOTING MACHINES TESTED FOR NOV. 3RD ELECTION

PUBLIC TESTING OF LOCAL VOTING EQUIPMENT TOOK PLACE FRIDAY MORNING IN THE BASEMENT OF THE SECURITY INSTITUTE, LOCATED ON THE CAMPUS OF WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE.
WOODBURY COUNTY AUDITOR MICHELLE SKAFF AND DEPUTY ELECTIONS COMMISSIONER STEVE HOFMEYER RAN TESTS ON A COUNTY VOTING MACHINE FOR MEDIA.
THEY SAY EVERY PRECINCT’S VOTING MACHINE HAS A SEAL ON IT:
MACHINE1 OC………..365 DAYS. :18
SKAFF SAYS EACH MACHINE IS PROGRAMMED FOR A SPECIFIC PRECINCT:
MACHINE2 OC………AT THAT POLLING LOCATION. ;16
THERE ARE SEVERAL DIFFERENT BALLOTS THAT THEY WILL HAVE TO PROCESS ON NOVEMBER 3RD:
MACHINE3 OC……..73 BALLOT STYLES. (2X) :24
DURING THE TESTING, SOME MIS-MARKED BALLOTS WERE USED, WHERE BOTH CANDIDATES IN A RACE WERE CHECKED FOR EXAMPLE.
THE MACHINE PASSED EVERY TEST IT WENT THROUGH, FLASHING AN ERROR MESSAGE FOR A BAD BALLOT.
THE PUBLIC TEST IS CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH IOWA CODE TO ENSURE THE ACCURACY, INTEGRITY, AND PROPER FUNCTIONING OF VOTING SYSTEMS AHEAD OF THE UPCOMING ELECTION ON NOVEMBER 3RD.