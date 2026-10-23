OCTOBER 24TH IS NATIONAL DRUG TAKE BACK DAY

LOCAL POLICE WILL BE PARTICIPATING IN THE NATIONAL DRUG TAKE BACK DAY THIS SATURDAY FROM 10:00 A.M. UNTIL 2:00 P.M.
IN SIOUX CITY, PEOPLE MAY SAFELY DISPOSE OF UNUSED PRESCRIPTION MEDICATIONS AT DRILLING PHARMACY, LOCATED AT 4010 MORNINGSIDE AVENUE AND ALSO AT THE
HAMILTON BOULEVARD HY-VEE IN THE MARKETPLACE MALL.
SOUTH SIOUX CITY POLICE WILL TAKE PART WITH A COLLECTION BOX AT THE SOUTH SIOUX CITY/DAKOTA COUNTY 911 COMMUNICATIONS CENTER LOCATED 701 WEST 29TH STREET IN SOUTH SIOUX CITY.
BOTH SOUTH SIOUX AND SIOUX CITY POLICE HAVE A COLLECTION BOX AT THEIR DEPARTMENTS THE YEAR-ROUND.
DRUG TAKE BACK DAY IS ANONYMOUS AND NO RECORDS OF WHO DROPS OFF MEDICATION OR WHAT KIND ARE KEPT.
YOU MAY DROP OFF TABLETS, CAPSULES, PATCHES, AND OTHER SOLID FORMS OF PRESCRIPTION DRUGS.
LIQUIDS, INCLUDING INTRAVENOUS SOLUTIONS, SYRINGES AND OTHER SHARPS, AND ILLEGAL DRUGS WILL NOT BE ACCEPTED.
THE D-E-A WILL CONTINUE TO ACCEPT VAPING DEVICES AND CARTRIDGES AT ITS DROP OFF LOCATIONS PROVIDED LITHIUM BATTERIES ARE REMOVED.