185TH RUNWAY REPAIR KEYS SIOUXLAND INITIATIVE LUNCHEON

U.S. SENATE MAJORITY LEADER JOHN THUNE OF SOUTH DAKOTA KEYNOTED THE SIOUXLAND INITIATIVE’S ANNUAL LUNCHEON FRIDAY AT THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER.
A MAIN FOCUS OF THE LUNCHEON WAS SIOUX CITY’S 185TH AIR NATIONAL GUARD REFUELING WING, AND THE NEED FOR CONGRESS TO APPROVE THE FUNDING TO REPLACE THE RUNWAY FOR THE HUGE TANKER AIRCRAFT STATIONED THERE.
THUNE1 OC..IT ALWAYS IS. :12
IOWA CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON SPOKE ABOUT THE PROJECT TO LOCAL BUSINESS LEADERS AT THE LUNCHEON.
SHE SERVES ON THE HOUSE APPROPRIATIONS COMMITTEE WHICH APPROVED 38 MILLION DOLLARS TOWARDS THE RUNWAY PROJECT:
185HINSON OC…IMPORTANT PRIORITY. :29
RETIRED FOUR STAR GENERAL DANIEL HOKANSON, THE 29TH CHIEF OF THE NATIONAL GUARD BUREAU, SAYS THE RUNWAY MUST BE REPLACED:
HOKANSON1 OC…….220 MILLION. :14
CURRENTLY, THE TANKERS CANNOT TAKE OFF FROM SIOUX CITY FULLY LOADED WITH FUEL BECAUSE THE RUNWAY WON’T SUPPORT THAT MUCH WEIGHT.
HOKANSON SAYS THAT’S WHY THE PROJECT IS CRITICAL:
HOKANSON2 OC……..IN OUR NATION. :21
FOLLOWING THE LUNCHEON, THUNE AND HINSON TOURED THE 185TH WITH MILITARY LEADERS.