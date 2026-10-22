TRUMP CAMPAIGNS FOR IOWA REPUBLICANS IN SIOUX CITY RALLY

PRESIDENT DONALD TRUMP SPOKE TO OVER A THOUSAND PEOPLE IN SIOUX CITY THURSDAY NIGHT, MAKING THE CASE THAT HIS RECORD ON ISSUES LIKE BORDER SECURITY, TAXES AND THE ECONOMY ARE REASONS VOTERS SHOULD CAST THEIR BALLOTS FOR REPUBLICAN CANDIDATES THIS YEAR.
TRUMP1 OC………VOTE AGAINST US.” :11
TRUMP PREDICTED WARS IN IRAN AND UKRAINE WOULD END SOON.
TRUMP2 OC……..COME TUMBLING DOWN.” :20
TRUMP TOUTED THE NEW EIGHT BILLION DOLLAR DIESEL RELIEF FUND FOR FARMERS, WHICH HE SAID WOULD DISTRIBUTE ABOUT 400 MILLION DOLLARS’ WORTH OF REFUNDS JUST IN IOWA.
TRUMP3 OC……..AT RECORD LEVELS.” ( CROWD FADE) :19
TRUMP CALLED U-S SENATE CANDIDATE ASHLEY HINSON FANTASTIC, POINTED HER OUT SEVERAL TIMES DURING HIS SPEECH, AND THEN INVITED HER TO JOIN HIM ON STAGE.
TRUMP4 OC………LIBERAL FOR IOWA.” (APPLAUSE IN MIDDLE OF BITE) :14
ZACH LAHN, THE REPUBLICAN CANDIDATE FOR GOVERNOR, THANKED TRUMP FOR COMING TO IOWA.
TRUMP5 OC……..BECOME FRANCE.” (APPLAUSE IN MIDDLE OF BITE) :16
CHRIS MCGOWAN, THE REPUBLICAN CANDIDATE IN THE FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT, SAID AS A SIOUX CITY NATIVE, HE WAS PROUD OF THE SIZE OF THE CROWD.
TRUMP6 OC………TO DONALD J. TRUMP.” (CROWD FADE) :15
SEVERAL OTHER CANDIDATES AND TOP REPUBLICANS SPOKE, INCLUDING ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD, IOWA GOP CHAIRMAN JEFF KAUFMANN AND SOUTH CAROLINA U.S. SENATOR TIM SCOTT.