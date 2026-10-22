SD SUPREME COURT UPHOLDS CONVICTION OF ALCESTER MAN

THE SOUTH DAKOTA SUPREME COURT HAS UPHELD THE CONVICTION OF AN ALCESTER MAN PREVIOUSLY CONVICTED OF ROBBERY AND KIDNAPPING CHARGES.
CORY BROMLEY WAS ARRESTED WITH ANOTHER SUSPECT FOR A ROBBERY THAT TOOK PLACE MARCH 1, 2025, IN ALCESTER.
BROMLEY WAS CONVICTED ON ONE COUNT EACH OF FIRST-DEGREE ROBBERY, FIRST-DEGREE BURGLARY, COMMISSION OF A FELONY (KIDNAPPING) WHILE ARMED WITH A FIREARM, SECOND-DEGREE KIDNAPPING, AND PETTY THEFT.
HE IS SERVING 25 YEARS IN PRISON.
BROMLEY’S ATTORNEY APPEALED ON GROUNDS OF INSUFFICIENT EVIDENCE.
SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY SAYS “THE CASE WAS BASED ON STRONG EVIDENCE AT TRIAL THAT THE DEFENDANT WAS A DANGEROUS CRIMINAL,”
THE COURT RULED THAT THE TRIAL EVIDENCE PROVED THAT BROMLEY HAD INTENDED TO BE INVOLVED IN THE CRIMES AND THAT HE HAD NOT BEEN MERELY “PRESENT” AT THE SCENE AS ARGUED BY THE DEFENSE.
THE SUPREME COURT’S DECISION WAS UNANIMOUS.