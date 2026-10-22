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MRHD AWARDS OVER A MILLION & A HALF DOLLARS IN GRANTS

By
Woody Gottburg
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MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT AWARDED NEARLY ONE MILLION, SIX HUNDRED THOUSAND DOLLARS IN MATCHING GRANTS TO 11 SIOUXLAND ORGANIZATIONS THURSDAY AT ITS ANNUAL IMPACT MATCH GRANT CEREMONY AT THE LEWIS & CLARK INTERPRETIVE CENTER IN SIOUX CITY.

THE GRANTS WILL SUPPORT PROJECTS ADDRESSING CRITICAL COMMUNITY NEEDS, INCLUDING FOOD INSECURITY, HOMELESSNESS, RURAL PUBLIC SAFETY, HEALTHCARE, EDUCATION, AND INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS.

APPROXIMATELY 86% OF THE FUNDING WAS AWARDED TO PROJECTS IN WOODBURY COUNTY, WITH THE REMAINING 14% SUPPORTING A PROJECT IN IDA COUNTY.

RURAL FIRE AND EMERGENCY SERVICES PROJECTS ACCOUNTED FOR APPROXIMATELY ONE-THIRD OF THE TOTAL FUNDING, FOR ANTHON, DANBURY AND BATTLE CREEK’S FIRE DEPARTMENTS.

THE LARGEST GRANT, $250,000, WENT TO THE FOOD BANK OF SIOUXLAND FOR DEMOLITION AND INSTALLATION OF A NEW REFRIGERATION SYSTEM.

THE WOODBURY COUNTY FAIR ASSOCIATION RECEIVED $225,000 FOR FAIRGROUNDS INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS.

SIOUXLAND COMMUNITY HEALTH FOUNDATION RECEIVED THE SAME AMOUNT FOR DEVELOPMENT OF A MAMMOGRAPHY UNIT.

HOPE STREET OF SIOUXLAND, DOWNTOWN PARTNERS, THE BOYS AND GIRLS CLUB AND THE SANFORD CENTER WERE ALSO AWARDED GRANTS.

THE GRANT RECIPIENTS MUST PROVIDE A MINIMUM 25% MATCH, AND GRANT FUNDS ARE REIMBURSED UPON PROJECT COMPLETION.

 

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