MRHD AWARDS OVER A MILLION & A HALF DOLLARS IN GRANTS

MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT AWARDED NEARLY ONE MILLION, SIX HUNDRED THOUSAND DOLLARS IN MATCHING GRANTS TO 11 SIOUXLAND ORGANIZATIONS THURSDAY AT ITS ANNUAL IMPACT MATCH GRANT CEREMONY AT THE LEWIS & CLARK INTERPRETIVE CENTER IN SIOUX CITY.
THE GRANTS WILL SUPPORT PROJECTS ADDRESSING CRITICAL COMMUNITY NEEDS, INCLUDING FOOD INSECURITY, HOMELESSNESS, RURAL PUBLIC SAFETY, HEALTHCARE, EDUCATION, AND INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS.
APPROXIMATELY 86% OF THE FUNDING WAS AWARDED TO PROJECTS IN WOODBURY COUNTY, WITH THE REMAINING 14% SUPPORTING A PROJECT IN IDA COUNTY.
RURAL FIRE AND EMERGENCY SERVICES PROJECTS ACCOUNTED FOR APPROXIMATELY ONE-THIRD OF THE TOTAL FUNDING, FOR ANTHON, DANBURY AND BATTLE CREEK’S FIRE DEPARTMENTS.
THE LARGEST GRANT, $250,000, WENT TO THE FOOD BANK OF SIOUXLAND FOR DEMOLITION AND INSTALLATION OF A NEW REFRIGERATION SYSTEM.
THE WOODBURY COUNTY FAIR ASSOCIATION RECEIVED $225,000 FOR FAIRGROUNDS INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS.
SIOUXLAND COMMUNITY HEALTH FOUNDATION RECEIVED THE SAME AMOUNT FOR DEVELOPMENT OF A MAMMOGRAPHY UNIT.
HOPE STREET OF SIOUXLAND, DOWNTOWN PARTNERS, THE BOYS AND GIRLS CLUB AND THE SANFORD CENTER WERE ALSO AWARDED GRANTS.
THE GRANT RECIPIENTS MUST PROVIDE A MINIMUM 25% MATCH, AND GRANT FUNDS ARE REIMBURSED UPON PROJECT COMPLETION.