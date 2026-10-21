TRUMP TO SPEAK AT MIDTERM ELECTION RALLY AT SIOUX GATEWAY AIRPORT

THERE’S NOW LESS THAN TWO WEEKS UNTIL THE NOVEMBER 3RD MID TERM NATIONAL ELECTIONS.
PRESIDENT DONALD TRUMP WILL SPEAK IN SIOUX CITY THURSDAY AT THE SIOUX GATEWAY AIRPORT TO CAMPAIGN FOR IOWA REPUBLICANS RUNNING FOR OFFICE.
TRUMP’S VISIT IS AIMED AT BOOSTING SUPPORT FOR U.S. SENATE CANDIDATE ASHLEY HINSON, ZACH LAHN WHO IS RUNNING FOR GOVERNOR, 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL CANDIDATE CHRIS MCGOWAN, ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD AND OTHER REPUBLICANS.
THE MIDTERM RALLY PROGRAM IS SCHEDULED TO BEGIN AT 4:30 P.M. WITH PRESIDENT TRUMP’S REMARKS AROUND 6:30 P.M.
THE PUBLIC WILL BE ALLOWED IN TO THE AIRPORT LOCATION BEGINNING AT 2:30 P.M. THURSDAY AFTERNOON.
THOSE ATTENDING WILL BE DIRECTED WHERE TO PARK AND ENTER.
PRESIDENT TRUMP IS ALSO EXPECTED TO RETURN TO IOWA ON NOVEMBER 1ST, BUT DETAILS OF THAT APPEARANCE HAVE NOT BEEN FINALIZED.