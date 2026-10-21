PUBLIC MUSEUM TO HOST LOGAN PARK CEMETERY WALKING TOUR

NOTABLE INDIVIDUALS WHO SHAPED SIOUX CITY HISTORY WILL BE FEATURED IN THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM’S FREE LOGAN PARK CEMETERY WALKING TOUR ON SATURDAY.
LINDSEY GIBBS OF THE MUSEUM SAYS THE CEMETERY WALK STARTS AT 3901 STONE PARK BOULEVARD SATURDAY MORNING AND IS LED BY TWO OF THE MUSEUM’S STAFF:
LOGANPARK1 OC….TOM MUNSON. :09
LOGAN PARK CEMETERY WAS FOUNDED IN 1892, AND IS THE BURIAL SITE OF PULITZER PRIZE WINNING CARTOONIST “DING” DARLING, PIONEERING SIOUX CITY JOURNAL
REPORTER LOUISE ZERSCHLING, AND ENTREPRENEUR HENRY METZ.
EARLIER THIS YEAR, LEGENDARY HEAVYWEIGHT CHAMPION BOXER GEORGE FOREMAN WAS LAID TO REST IN LOGAN PARK CEMETERY.
LOGANPARK2 OC……LAID TO REST HERE. :13
FOREMAN’S GRAVE IN THE CEMETERY IS ON A HILL, AND DIRECTIONS TO HIS MEMORIAL AND STORIES ABOUT HIM WILL BE SHARED AT THE END OF THE TOUR.
THOSE ATTENDING SHOULD WEAR A GOOD PAIR OF HIKING SHOES AS QUITE A BIT OF WALKING WILL BE REQUIRED INCLUDING SOME HILLS.