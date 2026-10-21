OSBORN TO RETIRE FROM IOWA NATIONAL GUARD LEADERSHIP

THE LEADER OF THE IOWA NATIONAL GUARD, MAJOR GENERAL STEPHEN OSBORN, PLANS TO RETIRE IN JANUARY.
OSBORN HAS HELD THE TOP SPOT IN THE IOWA GUARD SINCE 2023 AND RELEASED A STATEMENT SAYING: “IT HAS BEEN THE HONOR OF A LIFETIME TO SERVE THE STATE OF IOWA, ITS CITIZENS, AND ESPECIALLY THE SOLDIERS AND AIRMEN OF THE IOWA NATIONAL GUARD.”
GENERAL OSBORN TALKED WITH RADIO IOWA DURING A CELEBRATION OF THE ARMY’S 250TH BIRTHDAY IN 2025 ABOUT HOW HE GOT INTO THE MILITARY.
OSBORN1 OC……….JOIN THE ARMY” :16
OSBORN SAYS HE KNEW RIGHT AWAY HE WASN’T GOING TO GO PLAY COLLEGE FOOTBALL, SO HE JOINED THE ARMY BETWEEN HIS JUNIOR AND SENIOR YEAR.
HE SERVED ON ACTIVE DUTY FOR A COUPLE OF YEARS, CAME BACK TO IOWA, AND EVENTUALLY JOINED THE IOWA GUARD IN 1993.
OSBORN SAYS THEY WAY YOU LEAD SOLDIERS HAS CHANGED.
OSBORN2 OC……THEY ARE” :16
OSBORN SAYS THE MEN AND WOMEN WHO SERVE NOW ARE COMMITTED TO THEIR JOBS.
OSBORN3 OC…..WHAT THEY DO” :18
GENERAL OSBORN WILL RETIRE ON JANUARY 16TH.
DETAILS ON THE LEADERSHIP TRANSITION AND A RETIREMENT CEREMONY HONORING HIM WILL BE ANNOUNCED AT A LATER DATE.
Radio Iowa