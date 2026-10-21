FISCHER’S OMAHA OFFICE RECEIVES WHITE POWDER ENVELOPE

NEBRASKA U.S. SENATOR DEB FISCHER IS THE LATEST OFFICIAL TO RECEIVE AN ENVELOPE CONTAINING WHITE POWDER IN IT.
FIRST RESPONDERS WERE CALLED AFTER THE SUSPICIOUS POWDER WAS FOUND AT SENATOR FISCHER’S OFFICE IN OMAHA NEAR 120TH STREET AND MIRACLE HILLS DRIVE TUESDAY AFTERNOON AFTER STAFF RECEIVED THE LETTER WITH A SUSPICIOUS SUBSTANCE.
THE LETTER WAS SAFELY REMOVED AND THE SUBSTANCE WAS TAKEN FOR TESTING.
SENATOR FISCHER ISSUED A STATEMENT SAYING EVERYONE IN HER OFFICE IS SAFE, AND SHE SENDS HER SINCERE GRATITUDE TO LAW ENFORCEMENT FOR HANDLING THE SITUATION SWIFTLY AND WITH PROFESSIONALISM.