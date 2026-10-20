WINNEBAGO HEALTH CARE BREAKS GROUND ON MAJOR PROJECT

THE WINNEBAGO COMPREHENSIVE HEALTHCARE SYSTEM BROKE GROUND TUESDAY ON ITS MASTER FACILITIES PLAN.
IT’S A FIVE-YEAR TRANSFORMATION OF THE MAIN CAMPUS BUILDING, INCLUDING 90,000 SQUARE FEET OF NEW ADDITIONS AND CURRENT SPACE RENOVATIONS.
LYNELLE BLACKHAWK, CHAIR OF HEALTH SYSTEM’S BOARD OF DIRECTORS, SAYS THE PROJECT WILL NOT ONLY MEET THE NEEDS OF TODAY, BUT WILL INCLUDE BUILDING THE FOUNDATION FOR EXPANDED SERVICES TO SUPPORT A HEALTHIER FUTURE.”
THE PROJECT HAS 5 MAJOR PHASES TO ENSURE MINIMAL IMPACT ON PATIENT CARE.
KEY COMPONENTS INCLUDE A DIALYSIS CLINIC, FITNESS CENTER, DRIVE-UP WINDOW PHARMACY, SEVERAL FOOD IS MEDICINE INITIATIVES, AND A RENOVATED E-R.
THE CEREMONY WAS HELD AT THE HEALTH CARE CENTER’S MAIN CAMPUS, WHERE OVER 150 COMMUNITY MEMBERS, EMPLOYEES, LEADERS, AND PARTNERS GATHERED TO MARK THE HISTORIC MOMENT FOR THE WINNEBAGO TRIBE.
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