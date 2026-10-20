RICKETTS LATEST TO RECEIVE WHITE POWDER ENVELOPE

NEBRASKA U.S. SENATOR PETE RICKETTS IS THE LATEST OFFICIAL TO RECEIVE AN ENVELOPE CONTAINING AN UNIDENTIFIED WHITE POWDER.
AUTHORITIES ARE INVESTIGATING AFTER A WHITE POWDER WAS FOUND AT RICKETTS’ OFFICE IN OMAHA.
THE SUBSTANCE WAS FOUND ON FRIDAY AT THE OFFICE NEAR 168TH AND WEST DODGE ROAD, AND AUTHORITIES DETERMINED IT WAS NOT DANGEROUS.
A FEDERAL INVESTIGATION IS UNDERWAY AFTER LETTERS CONTAINING SUSPICIOUS SUBSTANCES WERE RECEIVED BY MAIL AT ELECTION AND CONGRESSIONAL OFFICES AROUND THE COUNTRY LAST WEEK
File photo