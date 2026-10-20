PILLEN SIGNS EXECUTIVE ORDER FOR NEBRASKA FUEL TRANSPORT

NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN HAS ISSUED A NEW EXECUTIVE ORDER TO HELP MEET FUEL SUPPLY DEMANDS IN THE STATE.
FUEL HAULERS HAVE FOUND THEMSELVES HAVING TO TRAVEL FURTHER DISTANCES TO SECURE SUPPLIES AND MAKE DELIVERIES.
PILLEN SAYS A COMBINATION OF FACTORS, INCLUDING GLOBAL SUPPLY DISRUPTIONS AND THE INCREDIBLY SHORT AND BUSY HARVEST SEASON, HAS BOOSTED DEMAND ACROSS THE BOARD.
HE SAYS THIS NEW ORDER WILL HELP ENSURE THAT NEBRASKA FARMERS, BUSINESSES AND FAMILIES HAVE ACCESS TO THE FUEL THEY NEED.
THE ORDER BUILDS ON A FEDERAL WAIVER ISSUED SEPTEMBER 16 BY THE FEDERAL MOTOR CARRIER SAFETY ADMINISTRATION TO RELAX HOURS-OF-SERVICE REQUIREMENTS FOR INTERSTATE FUEL TRUCK DRIVERS.
THE GOVERNOR’S ORDER TAKES SIMILAR ACTION BUT ALSO ALLOWS VEHICLES TO EXCEED WEIGHT LIMITS BY UP TO 10%.
THE GOVERNOR’S ORDER IS EFFECTIVE THROUGH NOVEMBER 18.
A SEPTEMBER.ORDER AUTHORIZING THE USE OF RED DYE DIESEL AND A STATE TAX REFUND FOR USING CLEAR DIESEL IN AG OPERATIONS AND VEHICLES REMAIN
EFFECTIVE UNTIL DECEMBER 23.