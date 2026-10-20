HALLOWEEN PARTY TO BENEFIT LOCAL CHILDREN’S MIRACLE NETWORK

POWELL BROADCASTING IS TEAMING UP WITH THE SIOUX CITY DISTILLING COMPANY FOR A HALLOWEEN COSTUME PARTY TO RAISE FUNDS FOR THE LOCAL CHILDREN’S MIRACLE NETWORK THIS FRIDAY NIGHT.
STACEY SELK OF CMN SAYS IT’S GOING TO BE A LOT OF FUN FOR A GREAT CAUSE AT THE DISTILLERY LOCATED AT WEST 4TH AND PERRY SREETS:
PARTY1 OC…….SILENT AUCTION PROCEEDS. :13
SELK SAYS CMN HELPS THOUSANDS OF LOCAL CHILDREN EVERY YEAR:
PARTY2 OC………EASE THEIR MINDS. :21
ALL THE MONEY RAISED STAYS HERE IN SIOUXLAND.
THE PARTY IS FOR ADULTS AGE 21 AND OLDER ONLY AS ALCOHOL IS BEING SERVED AT THE DISTILLERY:
PARTY3 OC…….A DIFFERENT WAY. :18
THE COSTUME PARTY TAKES PLACE FRIDAY NIGHT FROM 8PM TO MIDNIGHT WITH GAMES, MUSIC, DANCING, AND MORE.
THE TICKETS ARE $25 DOLLARS APIECE OR $40 PER COUPLE.
YOU CAN GET YOUR TICKETS AT THE DOOR OR OUR STATION WEBSITE.