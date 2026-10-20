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HALLOWEEN PARTY TO BENEFIT LOCAL CHILDREN’S MIRACLE NETWORK

By
Woody Gottburg
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POWELL BROADCASTING IS TEAMING UP WITH THE SIOUX CITY DISTILLING COMPANY FOR A HALLOWEEN COSTUME PARTY TO RAISE FUNDS FOR THE LOCAL CHILDREN’S MIRACLE NETWORK THIS FRIDAY NIGHT.

STACEY SELK OF CMN SAYS IT’S GOING TO BE A LOT OF FUN FOR A GREAT CAUSE AT THE DISTILLERY LOCATED AT WEST 4TH AND PERRY SREETS:

PARTY1 OC…….SILENT AUCTION PROCEEDS. :13

SELK SAYS CMN HELPS THOUSANDS OF LOCAL CHILDREN EVERY YEAR:

PARTY2 OC………EASE THEIR MINDS. :21

ALL THE MONEY RAISED STAYS HERE IN SIOUXLAND.

THE PARTY IS FOR ADULTS AGE 21 AND OLDER ONLY AS ALCOHOL IS BEING SERVED AT THE DISTILLERY:

PARTY3 OC…….A DIFFERENT WAY. :18

THE COSTUME PARTY TAKES PLACE FRIDAY NIGHT FROM 8PM TO MIDNIGHT WITH GAMES, MUSIC, DANCING, AND MORE.

THE TICKETS ARE $25 DOLLARS APIECE OR $40 PER COUPLE.

YOU CAN GET YOUR TICKETS AT THE DOOR OR OUR STATION WEBSITE.

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