FOOD DISPARITY & WASTE HIGHLIGHT DISTRICT HEALTH HUNGER BANQUET

SIOUXLAND DISTRICT HEALTH’S FOOD AND NUTRITION COALITION AND BRIAR CLIFF UNIVERSITY ARE HOSTING A COMMUNITY HUNGER BANQUET EVENT ON FRIDAY
FROM 11AM UNTIL 12:30 P.M AT THE BRIAR CLIFF ST. FRANCIS CENTER.
ANAIS MARES OF SIOUXLAND DISTRICT HEALTH SAYS THE FREE EVENT WILL FOCUS ON FOOD WASTE AND HUNGER AWARENESS:
FOOD1 OC…….SEATED ON. :23
THEY RECEIVE MEALS THAT REFLECT THE UNEQUAL DISTRIBUTION OF FOOD IN COMMUNITIES.
SHE SAYS THE EXPERIENCE RAISES AWARENESS, BUILDS EMPATHY, AND ENCOURAGES PRACTICAL SOLUTIONS TO REDUCE WASTE;
FOOD2 OC……..BEANS. :20
A PANEL OF COMMUNITY MEMBERS WITH EXPERTISE IN FOOD WASTE WILL ANSWER QUESTIONS AND SHARE INSIGHTS.
PRE-REGISTRATION IS REQUIRED TO TAKE PART IN THE EVENT FOR COMMUNITY MEMBERS INTERESTED IN ATTENDING:
FOOD3 OC….THE 23RD. :18.
YOU MAY SIGN UP AT SIOUXLAND DISTRICT HEALTH DOT ORG OR CALL 712-279-6119.