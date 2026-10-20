Home Local News FOOD DISPARITY & WASTE HIGHLIGHT DISTRICT HEALTH HUNGER BANQUET

FOOD DISPARITY & WASTE HIGHLIGHT DISTRICT HEALTH HUNGER BANQUET

By
Woody Gottburg
-
42
SHARE

SIOUXLAND DISTRICT HEALTH’S FOOD AND NUTRITION COALITION AND BRIAR CLIFF UNIVERSITY ARE HOSTING A COMMUNITY HUNGER BANQUET EVENT ON FRIDAY
FROM 11AM UNTIL 12:30 P.M AT THE BRIAR CLIFF ST. FRANCIS CENTER.

ANAIS MARES OF SIOUXLAND DISTRICT HEALTH SAYS THE FREE EVENT WILL FOCUS ON FOOD WASTE AND HUNGER AWARENESS:

FOOD1 OC…….SEATED ON. :23

THEY RECEIVE MEALS THAT REFLECT THE UNEQUAL DISTRIBUTION OF FOOD IN COMMUNITIES.

SHE SAYS THE EXPERIENCE RAISES AWARENESS, BUILDS EMPATHY, AND ENCOURAGES PRACTICAL SOLUTIONS TO REDUCE WASTE;

FOOD2 OC……..BEANS. :20

A PANEL OF COMMUNITY MEMBERS WITH EXPERTISE IN FOOD WASTE WILL ANSWER QUESTIONS AND SHARE INSIGHTS.

PRE-REGISTRATION IS REQUIRED TO TAKE PART IN THE EVENT FOR COMMUNITY MEMBERS INTERESTED IN ATTENDING:

FOOD3 OC….THE 23RD. :18.

YOU MAY SIGN UP AT SIOUXLAND DISTRICT HEALTH DOT ORG OR CALL 712-279-6119.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR