CITY COUNCIL REDUCES SIOUXLAND INITIATIVE GRANT AMOUNT

THE SIOUX CITY COUNCIL VOTED 4-1 TO REDUCE THE CITY’S GRANT TO THE SIOUXLAND INITIATIVE FROM 60-THOUSAND TO 50-THOUSAND DOLLARS AT MONDAY’S MEETING.
THE SIOUXLAND INITIATIVE HAS ASSISTED THE CITY IN EFFORTS TO RECRUIT MAJOR CORPORATIONS TO SIOUX CITY AND HAS BEEN INSTRUMENTAL IN THE DEVELOPMENT
OF THE BRIDGEPORT INDUSTRIAL AREA AND HELPING TO SECURE FUNDS TO IMPROVE THE RUNWAY AT THE 185TH AIR NATIONAL GUARD BASE.
MAYOR BOB SCOTT SAYS IN A TOUGH UPCOMING BUDGET YEAR, ALL AGENCIES AND DEPARTMENTS ARE BEING FACED WITH A BUDGET CUT:
INITIATIVE1 OC……THE SAME THING. :24
SIOUX CITY HAS CONTRIBUTED ANNUALLY AS A MEMBER OF THE SIOUXLAND INITIATIVE SINCE IT WAS FORMED IN 1988.
KRISTIE MCMANAMY IS THE NEW PRESIDENT OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE AND THE INITIATIVE:
INITIATIVE2 OC…….SIOUX GATEWAY AIRPORT. :18
THE CONTRIBUTION IS FUNDED THROUGH LOCAL OPTION SALES TAX. NO PROPERTY TAXES ARE UTILIZED IN THE CITY’S COMMITMENT TO THE SIOUXLAND INITIATIVE.