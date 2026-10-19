VOTING REGISTRATION DEADLINE INFORMATION FOR NOVEMBER 3 ELECTION

TODAY (MONDAY) IS THE LAST DAY TO REGISTER TO VOTE IN IOWA AHEAD OF THE MIDTERM ELECTION NEXT MONTH.
REGISTRATION APPLICATIONS CAN BE DOWNLOADED ON THE IOWA SECRETARY OF STATE’S WEBSITE AND MUST BE RECEIVED BY YOUR COUNTY AUDITOR’S OFFICE BY 5 P.M.
VOTERS CAN ALSO REGISTER ON ELECTION DAY.
THE DEADLINE TO REGISTER ONLINE AT THE IOWA WEBSITE IS 11:59 P.M.
ABSENTEE BALLOT REQUESTS MUST ALSO BE RETURNED TO THE COUNTY AUDITOR’S OFFICE BY 5 P.M. TODAY. ELECTION DAY IS NOVEMBER 3RD.
TODAY IS ALSO THE DEADLINE TO REGISTER TO VOTE IN SOUTH DAKOTA.
THE DEADLINE IS 5 P.M.
IN NEBRASKA, THE LAST DAY TO REGISTER TO VOTE IS FRIDAY, OCTOBER 23 BY 6 P.M.