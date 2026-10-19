TRUMP RALLY TO TAKE PLACE AT SIOUX GATEWAY AIRPORT

AN ONLINE POST BY THE NATIONAL REPUBLICAN PARTY SAYS PRESIDENT DONALD TRUMP’S MIDTERM ELECTION RALLY IN SIOUX CITY ON THURSDAY WILL TAKE PLACE AT THE SIOUX GATEWAY AIRPORT.
WHERE EXACTLY ON THE AIRPORT GROUNDS HAS NOT BEEN REVEALED YET, AS DETAILS WERE STILL BEING WORKED OUT THIS AFTERNOON.
THE MIDTERM RALLY PROGRAM IS SCHEDULED TO BEGIN AT 4:30 P.M. WITH PRESIDENT TRUMP’S REMARKS AT 6 P.M.
THE PUBLIC WILL BE ALLOWED IN BEGINNING AT 2:30 P.M. THURSDAY AFTERNOON.
KSCJ WILL HAVE MORE DETAILS ON THE PRESIDENT’S APPEARANCE AS THEY BECOME AVAILABLE.