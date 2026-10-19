NEBRASKA TRAFFIC FATALITIES DECLINE COMPARED TO LAST TWO YEARS

SEPTEMBER WAS A SAFER MONTH FOR NEBRASKA DRIVERS AS FAR AS THE NUMBER OF FATAL ACCIDENTS COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR.
THE NEBRASKA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION REPORTS THAT LAST MONTH THIRTEEN PEOPLE WERE KILLED IN ELEVEN TRAFFIC CRASHES ON NEBRASKA ROADWAYS.
THAT COMPARED TO 24 TRAFFIC FATALITIES IN SEPTEMBER OF 2025.
LAST MONTH THREE OF THE NINE VEHICLE OCCUPANTS KILLED WERE NOT USING SEATBELTS.
TWO OF THE FATALITIES WERE PEDESTRIANS, ONE WAS A MOTORCYCLIST AND ONE WAS RIDING A BIKE.
NEBRASKA HAS REPORTED 156 TRAFFIC FATALITIES SO FAR IN 2026, COMPARED TO 167 FOR THE SAME TIME PERIOD LAST YEAR AND 197 IN 2024 DURING THE FIRST NINE MONTHS OF THE YEAR.