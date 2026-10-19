BIRD ANNOUNCES STATES LAWSUIT AGAINST OPENAI

IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD AND OTHER STATE’S TOP PROSECUTORS HAVE ANNOUNCED A LAWSUIT AGAINST OPENAI, ONE OF THE LEADERS IN THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
BIRDGPT1 OC……TRUTH ABOUT IT. :16
BIRD SAYS THE LAWSUIT COMES AFTER DISTURBING REPORTS IN SEVERAL STATES:
BIRDGPT2 OC……..HAPPEN IN IOWA. :15
SHE AND OTHER ATTORNEY GENERALS SAY THE COMPANY FAILED TO HAVE SAFEGUARDS IN PLACE WITH THEIR TECHNOLOGY:
BIRDGPT3 OC………CONCERNED ABOUT. :27
BIRD SAYS SHE IS SUING TO COMPEL OPEN-A-I TO COMPLY WITH THE IOWA CONSUMER FRAUD ACT, TO STOP FROM ENGAGING IN DANGEROUS ACTIVITIES, AND TO VINDICATE THE RIGHTS OF IOWANS AFFECTED BY OPEN-A-I’S “WILLFUL, DANGEROUS, RECKLESS, AND UNLAWFUL CONDUCT. ”
BIRDGPT4 OC…TAKE THEM TO COURT. :18
THE ATTORNEYS GENERAL FROM NEBRASKA AND KANSAS ARE AMONG SEVERAL STATES JOINING BIRD IN THE LAWSUIT.