TUREK TO CAMPAIGN IN SIOUX CITY THIS WEEK

DEMOCRATIC U-S SENATE CANDIDATE JOSH TUREK HAS STARTED HIS FINAL PUSH ACROSS THE STATE WITH A BUS TOUR.
TUREK WILL SPEAK IN SIOUX CITY ON TUESDAY OF THIS WEEK AT A YET TO BE CONFIRMED LOCATION.
STATE REPRESENTATIVE J.D. SCHOLTEN, WHO IS NOT RUNNING FOR A NEW TERM, WILL APPEAR WITH TUREK.
HE BEGAN HIS TOUR LAST THURSDAY WITH A RALLY IN MASON CITY, SAYING REPUBLICANS ARE OUTSPENDING DEMOCRATS IN THE RACE AND IT’S A SIGNAL REPUBLICANS ARE WORRIED OF LOSING THE SEAT AND CONTROL OF THE U-S SENATE:
TUREK3 OC…..THIS COUNTRY.” :17
THE SEAT IS CURRENTLY HELD BY REPUBLICAN SENATOR JONI ERNST, WHO IS NOT SEEKING REELECTION.
TUREK’S REPUBLICAN OPPONENT IS CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON, AND TUREK SAYS THE COUNTRY IS WORSE OFF DUE TO THE VOTES HINSON HAS TAKEN IN THE U.S. HOUSE.
TUREK4 OC……PENDULUM SWINGS BACK.” :13
TUREK SAYS HINSON SHOULD HAVE SUPPORTED EFFORTS IN THE U-S HOUSE TO END THE WAR IN IRAN AND STOP PRESIDENT TRUMP’S TARIFFS.
HINSON HAS ALSO BEEN ON A BUS TOUR AROUND THE STATE THE PAST WEEK.