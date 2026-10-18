IOWA HARVEST MAKES PROGRESS

IOWA’S FALL HARVEST CONTINUES TO MAKE PROGRESS AS FIELDS DRY OUT.
STATE AG SECRETARY MIKE NAIG SAYS IT’S NOT FULL SPEED AHEAD YET, BUT AT LEAST THERE IS FIELD WORK GOING ON:
NAIG5 OC……..FITS AND STARTS” :12
NAIG SAYS THEY CONTINUE TO MONITOR THE QUALITY OF THE CROP:
NAIG6 OC…………THAT SITUATION” :11
HE SAYS THERE WILL BE PLENTY OF PROPANE FOR GRAIN DRYERS AND FOR HOMES FOR THE REST OF THE AUTUMN INTO THE WINTER SEASON.
NAIG7 OC……HOME HEATING” :14
NAIG MADE HIS COMMENTS DURING AN APPEARANCE IN JEWELL, IOWA.
Radio Iowa/file photo