PUBLIC MUSEUM TO DISPLAY DAY OF THE DEAD ALTARS

NEXT TUESDAY THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM BEGINS ITS ANNUAL FREE FAMILY ACTIVITIES CELEBRATING DAYA DE LOS MUERTOS, THE DAY OF THE DEAD, A
MEXICAN HOLIDAY THAT CELEBRATES DECEASED LOVED ONES THROUGH A COMBINATION OF RITUALS, FOOD, AND FESTIVITIES.
LINDSEY GIBBS OF THE MUSEUM SAYS THE ACTIVITIES ARE PRESENTED IN ENGLISH AND SPANISH AND EACH YEAR THERE IS A SPECIAL THEME:
DAY1 OC…….THAT HAVE PASSED AWAY. :15
THE ALTARS HAVE BEEN CREATED BY COMMUNITY MEMBERS AND LOCAL GROUPS.
LOCAL SCHOOLS WERE INVITED TO MAKE AND DECORATE PAPER CANDLES TO BE
INCLUDED IN THE EXHIBITION:
GIBBS SAYS THE ALTARS WILL BE ON DISPLAY OCTOBER 20 THROUGH NOVEMBER 1
DAY2 OC…4PM. :16
THE MUSEUM WILL ALSO BE HOSTING A NIGHT OF DANCING IN THE ATRIUM ON THURSDAY, OCTOBER 29, FROM 6:30-8:15 P.M.
KSCJ FILE PHOTO