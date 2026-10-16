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PUBLIC MUSEUM TO DISPLAY DAY OF THE DEAD ALTARS

By
Woody Gottburg
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NEXT TUESDAY THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM BEGINS ITS ANNUAL FREE FAMILY ACTIVITIES CELEBRATING DAY­A DE LOS MUERTOS, THE DAY OF THE DEAD, A
MEXICAN HOLIDAY THAT CELEBRATES DECEASED LOVED ONES THROUGH A COMBINATION OF RITUALS, FOOD, AND FESTIVITIES.

LINDSEY GIBBS OF THE MUSEUM SAYS THE ACTIVITIES ARE PRESENTED IN ENGLISH AND SPANISH AND EACH YEAR THERE IS A SPECIAL THEME:

DAY1 OC…….THAT HAVE PASSED AWAY. :15

THE ALTARS HAVE BEEN CREATED BY COMMUNITY MEMBERS AND LOCAL GROUPS.
LOCAL SCHOOLS WERE INVITED TO MAKE AND DECORATE PAPER CANDLES TO BE
INCLUDED IN THE EXHIBITION:

GIBBS SAYS THE ALTARS WILL BE ON DISPLAY OCTOBER 20 THROUGH NOVEMBER 1

DAY2 OC…4PM. :16

THE MUSEUM WILL ALSO BE HOSTING A NIGHT OF DANCING IN THE ATRIUM ON THURSDAY, OCTOBER 29, FROM 6:30-8:15 P.M.

KSCJ FILE PHOTO

 

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