OMAR CRUZ SENTENCED TO LIFE IN PRISON

IT’S LIFE IN PRISON WITHOUT PAROLE FOR THE MAN CONVICTED OF FIRST DEGREE MURDER IN THE 2024 FATAL SHOOTING OF A LE MARS, IOWA MAN.
23-YEAR-OLD OMAR CRUZ OF SIOUX CENTER RECEIVED THAT SENTENCE FRIDAY IN PLYMOUTH COUNTY DISTRICT COURT FOR THE SHOOTING DEATH OF 21-YEAR-OLD MIGUEL MARTINEZ-LUNA BACK ON SEPTEMBER 30TH OF 2024 AT THE VICTIM’S HOME IN LE MARS.
CRUZ WAS ARRESTED IN SIOUX CITY A WEEK AFTER THE SHOOTING, AND HAS BEEN HELD IN THE PLYMOUTH COUNTY JAIL SINCE THEN
TESTIMONY IN THE CASE BEGAN AUGUST 19TH OF THIS YEAR IN PLYMOUTH COUNTY DISTRICT COURT WITH THE JURY RENDERING IT’S VERDICT ON AUGUST 27TH.
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