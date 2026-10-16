NO CHANGE TO IOWA UNEMPLOYMENT RATE

IOWA’S UNEMPLOYMENT RATE REMAINED WHERE IT’S BEEN THE LAST FOUR MONTHS AGAIN IN SEPTEMBER AT THREE-POINT-TWO PERCENT.
WORKFORCE DEVELOPMENT DIRECTOR BETH TOWNSEND SAYS THE LABOR MARKET CONTINUES TO MOVE AT AN EVEN PACE.
IAJOBS1 OC…….FIVE MONTHS” :12
TOWNSEND SAYS THERE WAS SOME GOOD MOVEMENT IN A COUPLE OF KEY AREAS.
IAJOBS2 OC…….IS A GOOD SIGN” :19
THERE HAS BEEN A LOT OF ATTENTION AT THE STATE UNIVERSITIES TO INCREASE THE NUMBER OF NURSES IN THE STATE.
TOWNSEND SAYS THAT’S PROBABLY PART OF THE INCREASE, BUT SAYS THE HEALTHCARE INCREASES WERE ACROSS THE BOARD.
IAJOBS3 OC…….TAKING ROOT” :17
TOWNSEND SAYS SHE DOESN’T MIND THE STEADY COURSE COMPARED TO THE ALTERNATIVE.
IAJOBS4 OC…….WE WANNA BE” :16
SHE SAYS UNEMPLOYMENT CLAIMS REMAIN HISTORICALLY LOW AND THERE ARE STILL THOUSANDS OF OPEN JOBS IN IOWA.
Radio Iowa