BRAS ACROSS THE BRIDGE BENEFITS SAFEPLACE

POWELL BROADCASTING’S 5TH ANNUAL BRAS ACROSS THE BRIDGE CHARITY EVENT IS TAKING PLACE TODAY (FRIDAY) WITH OUR SISTER STATION Q102-FM.
PROGRAM DIRECTOR MOOSE CANNON SAYS LINES OF DONATED BRAS 50 FEET LONG WERE STRUNG ACROSS THE SINGING HILLS MORNINGSIDE AVENUE BRIDGE NEAR MEMORIAL PARK CEMETERY TO HELP THE SAFEPLACE SHELTER FOR DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS AND ALSO BRING AWARENESS TO BREAST CANCER VICTIMS:
BRAS1 OC……. $1500 CONTRIBUTION. :13
THE COLLECTED BRAS ARE DONATED TO THOSE AGENCIES.
STUDENTS FROM EAST HIGH HELPED PUT ALL OF THE LINES TOGETHER THURDAY EVENING AT THE SIOUXLAND EXPO CENTER TO BE ZIP TIED TO THE BRIDGE.
BRAS2 OC…….AND 22 MINUTES. :22
DONATIONS ARE STILL BEING ACCEPTED AT OUR POWELL BROADCASTING STUDIOS AT 2000 INDIAN HILLS DRIVE.